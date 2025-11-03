Mercoledì scorso l'ha eliminata dalla Coppa Italia, ieri l'ha battuta anche in campionato facendole perdere il primo posto nella classifica di Eccellenza. a beneficio del Tempio. Il Villasimius ha colto una vittoria davvero importante, salendo al sesto posto in classifica a tre punti dalla capolista e a soli due dal Lanusei, dall'Ilva e dalla stessa Nuorese, ad uno solo dall'Iglesias. Il Villasimius viaggia assieme all'Atletico Uri a 13 punti in una classifica caotica con sette squadre racchiuse in tre punti. Un campionato tutto da giocare, insomma.

«Siamo solo all'ottava giornata, vedo tanto equilibrio», dice l'allenatore del Villasimius, Antonio Prastaro. «Oggi è davvero difficile fare un pronostico. Mercoledì – aggiunge il tecnico – abbiamo giocato bene e vinto a Nuoro in Coppa. Ieri abbiamo giocato ugualmente bene vincendo ancora contro una squadra che non aveva mai perso in campionato. Il Villasimius ha perso le precedenti due gare: ci siamo rilanciati, ma la strada si annuncia davvero dura per tutti. La Nuorese è una bella squadra, tutte le altre dell'alta classifica, sono ugualmente forti. L'Ilva si è rilanciata, l'Uri, pure Il Lanusei e il Tempio sono squadre quadrate. Non dimentichiamoci poi dell'Ossese e del Carbonia».

