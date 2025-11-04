Un turno con diverse sorprese quello della quarta giornata di andata del torneo di Divisone Regionale 2 di basket.

Sud. Cade tra le mura di casa la capolista Azzurra Oristano. Ad espugnare il parquet oristanese è il Cagliari Basket, dopo un tempo supplementare, per 82-90. Azzurra che allunga nella prima parte di gara (33-21 al 20’). Nella ripresa i cagliaritani accorciano il divario nel corso del terzo quarto (52-46 al 30’) e impattano al 40’ (68 pari). Nei 5’ di overtime chiudono poi sul +8. Cagliari Basket trascinata da Serri, autore di 23 punti. Nelle altre gare colpi esterni di Settimo e Cus Cagliari. I primi vincono in rimonta a Marrubiu per 61-67. Gli universitari, invece, battono a domicilio l’Antonianum per 57-64. Nelle altre sfide in programma, infine, il Condor Monserrato batte il Beta per 79-29. Tra i monserratini da segnalare i 16 punti di Ebau e Pongelli. Infine, vince la Primavera Gonnosfanadiga, contro Il Gabbiano, per 72-30. Domani il posticipo con la sfida Genneruxi-La Casa del Sorriso (palla a due alle 21.15), mentre sono state rinviate Carloforte-Iglesias (al 26/11) e Serramanna-Carbonia (al 23/01).

Nord. Nel girone A prima sconfitta stagionale per il Sennori. A condannarla è la Mercede Alghero che, grazie anche ai 18 punti firmati da Musso, espugna il parquet sennorese per 59-67. Ospiti che guidano nel punteggio nell’arco dei 40’ di gioco (9-17 al 10’, 31-32 al 20’ e 42-50 al 30’) e portano a casa i 2 punti che valgono l’aggancio in vetta. Testa della classifica ora composta da 4 squadre. Oltre a Sennori e Mercede, infatti, salgono in vetta anche Arzachena e Olimpia Olbia. Gli smeraldini vincono di misura (65-66) in casa della Virtus Olbia, grazie alla vena realizzativa di Paoli autore di 27 punti, mentre gli olbiesi espugnano il parquet della Nova Pallacanestro La Maddalena per 56-82. Chiude il quadro del girone il successo della Masters Sassari sull’Accademia Olmedo (59-78). Nel girone B prosegue la fuga dello Shardana Basket. I sassaresi ottengono la quarta vittoria stagionale battendo la Pallacanestro Nuoro per 100-62. Alle spalle non demorde la Dinamo 2000 che si impone contro Ghilarza per 88-59. Colpo esterno della S. Elene, contro la Ichnos Nuoro (38-67) e, infine, vince il Macomer 2.0, contro il CMB Porto Torres, per 59-45.

