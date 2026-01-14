Il Terralba Calcio conquista tre punti fondamentali nel recupero del girone A di Promozione, superando per 2-1 il Tonara e rilanciando con forza le proprie ambizioni di vertice. Protagonista assoluto della giornata è Andrea Sanna, autore di una splendida doppietta che decide l’incontro e fa esplodere di gioia il pubblico oristanese.

Una prestazione concreta e determinata quella dei padroni di casa, capaci di gestire i momenti chiave del match con maturità. Il Tonara prova a restare in partita e trova la rete con Diouf, ma non basta per evitare la sconfitta.

Gli ospiti lottano fino all’ultimo, senza però riuscire a strappare punti preziosi. Grazie a questo successo, il Terralba aggancia il Guspini al terzo posto a quota 40 punti, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta e confermandosi pienamente in corsa per la promozione.

Situazione delicata invece per il Tonara, terzultimo con 13 punti, sempre più invischiato nella zona retrocessione.

