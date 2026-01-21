Il Comitato regionale della Figc ha disposto le nuove date per le semifinali della Coppa Italia di Promozione. In programma Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas.

Il 25 febbraio si giocheranno le partite di andata. L’11 marzo quelle di ritorno. Le vincitrici disputeranno la finale con gara secca in data da stabilire, probabilmente a Oristano. 

