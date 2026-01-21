gli accoppiamenti
21 gennaio 2026 alle 16:18
Promozione: stabilite le date delle semifinali di Coppa ItaliaAlghero-Bonorva e Arborea-Castiadas le due sfide in programma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comitato regionale della Figc ha disposto le nuove date per le semifinali della Coppa Italia di Promozione. In programma Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas.
Il 25 febbraio si giocheranno le partite di andata. L’11 marzo quelle di ritorno. Le vincitrici disputeranno la finale con gara secca in data da stabilire, probabilmente a Oristano.
© Riproduzione riservata