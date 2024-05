Chiusa la stagione con un buon piazzamento nel girone A della Promozione, il Selargius è alla ricerca di un nuovo allenatore.

In un comunicato lo stesso sodalizio scrive «di non aver trovato l’accordo per la stagione 2024/25 con il mister Stefano Pani. Il presidente, il direttore sportivo e tutti i dirigenti, ringraziano Stefano per l’impegno profuso, la disponibilità e la professionalità mostrata in questa stagione, che ha portato il Selargius a classificarsi al settimo posto. In bocca al lupo mister Pani».

