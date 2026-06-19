Riccardo Balzano ha giocato con la maglia del Luogsanto. Ora torna a Luogosanto per allenare la prima squadra: «Riccardo Balzano- scrive la società porterà con sé passione, appartenenza e conoscenza dell’ambiente. Una scelta, la nostra e del mister, che unisce continuità, entusiasmo e amore per questa maglia, con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova stagione. A Balzano va il più caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società, dei tifosi e della comunità sportiva luogosantese».

Nell'ultima stagione di Promozione il Luogosanto ha chiuso il campionato al quarto posto con 56 punti assieme al Coghinas e all'Usinese.

© Riproduzione riservata