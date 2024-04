Quattro giornate alla fine della stagione regolare di Promozione: si giocherà ancora domenica prossima, mercoledì 1 nell'ultimo turno infrasettimanale e poi le ultime due domeniche di maggio. Poi playoff, playout e la finale di coppa fra Monastir e Lanteri Sassari.

Girone A. Gol numero 34 in questa Promozione del capocannoniere Mauro Ragatzu, nella vittoria per 1-0 del Monastir già promosso sul Lanusei. I biancorossoverdi scivolano in zona playout: ora sono sestultimi complici le vittorie dell'Orrolese sul Guspini (2-0) e del Selargius a Villamassargia (0-2). In coda, con la Verde Isola retrocessa anche aritmeticamente a seguito del KO per 5-4 ad Arzana con l'Idolo, si sta rilanciando la Gialeto: il 3-1 al Gonnos ultimo vale il -1 sull'Arbus quartultimo, coi minerari che pareggiano 3-3 sul campo del Pirri. Un risultato che permette al Terralba di ipotecare a +4 il terzo posto, grazie al 2-1 nel derby sull'Arborea, per seguire il Castiadas (0-0 nell'anticipo con l'Atletico Cagliari) nei playoff. Anche perché CUS Cagliari e Tortolì si tolgono punti a vicenda pareggiando 1-1.

Girone B. La Nuorese vince in pieno recupero sabato col Santa Giusta per 1-2 e resta in testa, a +1 sull'Alghero che fa 0-4 a Posada con poker di Giuseppe Meloni. Si impone anche l'Usinese, terza a -3 con il 2-3 sul Luogosanto: saranno loro tre a giocarsi, nelle ultime quattro giornate, la promozione diretta e i due posti per i playoff. Pesanti in ottica salvezza le vittorie di Abbasanta (1-2 a Bonorva) e Ovodda (3-0 sulla Macomerese che ormai non ha più speranze di rientrare nelle posizioni di vertice). Gli altri risultati: Coghinas-Porto Torres 3-0, Lanteri Sassari-Tuttavista Galtellì 0-0, Sennori-Siniscola 1-2 e Stintino-Fonni 4-0.

