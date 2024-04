Si sono giocati oggi otto anticipi in Promozione, validi per la 30esima giornata. Nel girone A, l’Atletico Cagliari blocca (0-0) il Castiadas, secondo in classifica. Il Terralba, terzo, supera (2-1) l’Arborea e si porta a quattro lunghezze dai sarrabesi. Tre punti d’oro per l’Orrolese in chiave salvezza. La squadra di Marco Marcialis piega (2-0) il Guspini. Anche per il Selargius vittoria preziosissima (0-2) sul campo del Villamassargia.

Nel girone B, vincono tutte le big. Successo (1-2) sofferto ed in rimonta per la capolista Nuorese nella trasferta col Santa Giusta di Marco Piras. L’Alghero travolge (0-4) il Posada e resta ad un punto. Mentre l’Usinese mantiene i tre punti di distacco dalla vetta grazie alla vittoria (2-3) col Luogosanto. Infine, l’Ovodda del bomber Filippo Littarru affonda (3-0) la Macomerese.

Domani (ore 16) si completa il quadro. Nel girone A: Calcio Pirri-Arbus, Cus Cagliari-Tortolì, Gialeto-Gonnosfanadiga, Idolo-Verde Isola e Monastir-Lanusei; nel girone B: Bonorva-Abbasanta, Coghinas-Porto Torres, Lanteri-Tuttavista, Sennori-Siniscola e Stintino-Fonni.

