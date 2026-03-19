Nel campionato di Promozione, il giudice sportivo della Figc regionale ha squalificato per due giornate Riccardo Baldussi (Cus Cagliari), Raffaele Piras del Bosa e per Carlos Gabriel De La Mata (Coghinas). Un turno di stop, invece, per Emanuele Secci (Atletico Cagliari), Wellington Ka Guimaraes da Silva (Cannonau Jerzu Picchi), Paolo Carboni (Cus Cagliari), Francesco Piras (Freccia Parte Montis), Nicola Ataldi (Vecchio Borgo Sant’Elia), Alessio Bonora (Arzachena Academy), Francesco Occulto (Campanedda), Santiago Mateucci, Francesco Panai (Coghinas), Daniele Orro (Arborea), Francesco Carta (Cannonau Jerzu Picchi), Gabriele Medda (Guspini) e Giuseppe Daniel Piras (Tharros).

Per quanto riguarda le recidività, stop di un turno (decima infrazione) per Gavino Molozzu (Atletico Bono), Antonio Mastino (Castelsardo), Massimo Cosseddu (Luogosanto), Gonzalo Gabriel Ferro (Ozierese) e Simone Troisi (Stintino). Sempre per recidività, ma alla quinta ammonizione, squalificati Augusto Bonivardi (Arzachena Academy), Federico Gius Riu (Campanedda), Luca Milia (San Giorgio Perfugas), Francesco Anton Trogu (Thiesi) ed Enrico Mameli e Massoma Junior Meite (Tuttavista Galtellì).

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