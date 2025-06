Nel campionato di Promozione restano ancora molte panchine vacanti.

Il Selargius è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Franco Giordano. Situazione simile per l’Atletico Cagliari, che ha salutato Tonio Madau (passato al Sant’Elena) e per la Villacidrese, che si è separata da Alberto Piras.

Le società sono al lavoro per trovare i sostituti e per allestire le proprie squadre in vista della prossima stagione agonistica.

Il campionato dovrebbe iniziare a fine settembre, preceduto dalla Coppa Italia.

© Riproduzione riservata