Tris di vittorie per l’Accademia Rotellistica Sarda di Cagliari al Memorial Filippini e Dall’Acqua di pattinaggio artistico, che si è disputato a Misano Adriatico dall’8 al 16 giugno. Una manifestazione di livello internazionale, con atleti provenienti non solo dal resto d’Italia, e che ha visto imporsi tre giovani sardi: oro per Giulia Carta, nella categoria Divisione Nazionale A 2011, Raffaele Crobu nella categoria Junior 2008 ed Emanuele Palazzi nella categoria Divisione Nazionale B 2009.

I tre atleti hanno vinto nella specialità libero, in un trofeo di valore arrivato quest’anno alla ventottesima edizione. Nella solo dance, la società GS Life ha conquistato due medaglie di bronzo con Chiara Murgia (categoria cadetti internazionale) e Benedetta Civile (categoria juniores internazionale).

«Siamo molto contenti», la soddisfazione di Giovanni Schirra, presidente dell’Accademia Rotellistica Sarda (società al 43° anno di attività, la più longeva in Sardegna sul pattinaggio artistico) e allenatore dei ragazzi assieme a Milena Careddu. «Soprattutto ci rende felici la vittoria di Giulia Carta, perché nel libero è una rarità per la Sardegna a livello femminile. È un primato unico: è la prima volta che una ragazza sarda riesce a vincere in campo internazionale».

