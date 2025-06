Sebastiano Armando Lozano Formillo approda all’Olbia. Lo comunica il club gallurese, che annuncia che il diciassettenne giocatore cresciuto nella Bruno Selleri parteciperà al ritiro precampionato che i bianchi affronteranno dal 23 luglio al 14 agosto in vista della prossima stagione di Serie D.

«La collaborazione tra le due squadre è stretta, e questo darà anche ad altri ragazzi l’opportunità di essere notati e di entrare a far parte della prima squadra dell’Olbia Calcio 1905», spiega il direttore dell’area tecnica Manuel González, che ringrazia per il lavoro fatto Aldo Cabitza, che ha allenato Lozano Formillo nell’ultimo anno. E aggiunge: «La nostra filosofia coincide con quella dell’Olbia Calcio 1905, per questo siamo molto felici della collaborazione che ha già dato questo risultato. Per noi, la partecipazione di Lozano al ritiro precampionato è motivo di grande orgoglio, e speriamo che altri ragazzi in futuro avranno la stessa possibilità».

Parafrasando Cabitza, il primo anno di collaborazione tra il club del presidente Guido Surace e l’Asd presieduta da Emanuela Selleri ha già prodotto il primo frutto. Poi, spetterà al tecnico dell’Olbia Lucas Gatti valutare se e quando fare indossare al giovane Lozano la maglia bianca.

