Si completa questo pomeriggio il girone d'andata di Promozione, con le due partite saltate per maltempo lo scorso 6 gennaio e valide per la quindicesima giornata.

Gonnosfanadiga-Monastir. Una non ha mai vinto ed è ultima, l'altra non ha mai perso ed è prima. Al Comunale la partita era stata rinviata perché, sul campo in terra battuta, non era stato possibile tracciare le linee. Il Gonnos è in una posizione di classifica pressoché disperata, avendo collezionato appena quattro punti in sedici partite (tutti pareggi). Il Monastir, di contro, ha vinto le ultime cinque (sei contando anche la coppa) e ha l'opportunità di andare a +8 sul Castiadas secondo, col quale avrà lo scontro diretto in casa il prossimo 4 febbraio. Si comincia alle 15.

Guspini-Atletico Cagliari. Questa partita non è da giocare per intero, ma solo il secondo tempo. Il 6 gennaio si era andati al riposo sul punteggio di 0-0, col campo ai limiti della praticabilità, poi la situazione era peggiorata all'intervallo e non era iniziata la ripresa. Sarà possibile cambiare le squadre rispetto al momento dell'interruzione, senza che le modifiche contino per i cinque cambi. Per entrambe è un'occasione per allontanarsi dalla zona calda, in particolare per l'Atletico Cagliari. Il fischio d'inizio, in questo caso, è alle ore 16.

