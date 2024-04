Si è completata oggi la trentunesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, il Lanusei travolge (4-1) il Terralba, terza della classe. Tre punti che consentono agli ogliastrini di uscire dalla zona playout. L’Arbus, quartultima, pareggia (1-1) in casa con la capolista Monastir guadagnando un punto sulla Gialeto, sconfitta (2-1) dal Tortolì. Pesante battuta d'arresto (0-3) per l’Orrolese, in casa contro l’Atletico Cagliari, ora a più tre dalla zona playout. Finisce al quintultimo posto, con l’Orrolese, l’Arborea battuta (2-3) davanti al proprio pubblico dall’Idolo che balza in quinta posizione. Il Cus Cagliari cade (2-1) sul campo del Guspini. Il Villamassargia espugna (0-1) contro la Verde Isola.

Nel girone B, la Nuorese di Antonio Prastaro supera (2-1) l’Ovodda e si riporta in testa alla classifica. Vittoria (3-0) per l’Usinese contro lo Stintino. Domenico Saba e compagni sono a meno tre dalla vetta.

In coda vittorie d'oro per Abbasanta (2-0), Santa Giusta (0-1) e Fonni (2-0) rispettivamente con Sennori, Porto Torres e Bonorva. Il Posada, battuto (2-1) dal Coghinas, è sempre ultimo. Infine, pari senza reti tra Macomerese e Tuttavista.

