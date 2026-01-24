Promozione, nel girone A big match tra Villacidrese e Terralba F. BelluÈ lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si scenderà in campo domani per la quarta di ritorno del torneo di Promozione Regionale di calcio. Impegni domenicali anche per le 7 oristanesi inserite nel girone A e B del torneo.
Nel girone A la partita di cartello è quella del Terralba F. Bellu, di scena in casa della capolista Villacidrese. È lo scontro diretto tra la prima e la seconda del girone.
Di fronte due formazioni che arrivano da un ottimo momento di forma. La Villacidrese ha inanellato un filotto di 9 vittorie di fila.
I terralbesi, invece, nel turno scorso hanno battuto, a domicilio per 1-3, i “cugini” dell’Arborea.
All’andata si impose la formazione allenata da Daniele Porcu per 3-0 (reti di Ciarniello, Cherchi e Sanna). Giocherà in trasferta anche la Tharros, chiamata a riscattare la sconfitta del turno scorso (3-1 a Tonara) sull’ostico campo della Baunese. Per l’undici allenato dal tandem Frongia-Pinna sarà importante far punti per non perdere contatto dalla zona playoff. Per lo stesso obiettivo lotta l’Arborea (che in settimana ha ufficializzato l’arrivo del portiere Lorenzo Manzato, ex Terralba e Tharros) che ospita l’Uta, compagine alla ricerca di punti per staccarsi dalla zona playout. Chi cerca punti fondamentali in chiave salvezza è anche la Freccia Parte Montis che attende la visita della Cannonau Jerzu. Mogoresi che cercano continuità di domenica scorsa contro l’Ovodda (3-0). Infine, alle 15.30, il Samugheo ospiterà proprio l’Ovodda.
L’undici guidato da Giorgio Ferraro scenderà in campo per puntare alla vittoria e ai 3 punti, che mancano ormai dallo scorso fine novembre (3-0 rifilato all’Arborea nel corso della 13sima di andata).
Nel girone B, tra le mura amiche, il Bosa ospita il Li Punti, compagine in zona playout. Per i bosani uno scodo importante per allontanare una delle formazioni che la inseguono. Il Ghilarza, invece, a pari punti con Li Punti (a quota 17) giocherà sul difficile campo del Bonorva, secondo in classifica.