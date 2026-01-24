Si scenderà in campo domani per la quarta di ritorno del torneo di Promozione Regionale di calcio. Impegni domenicali anche per le 7 oristanesi inserite nel girone A e B del torneo.

Nel girone A la partita di cartello è quella del Terralba F. Bellu, di scena in casa della capolista Villacidrese. È lo scontro diretto tra la prima e la seconda del girone.

Di fronte due formazioni che arrivano da un ottimo momento di forma. La Villacidrese ha inanellato un filotto di 9 vittorie di fila.

I terralbesi, invece, nel turno scorso hanno battuto, a domicilio per 1-3, i “cugini” dell’Arborea.

All’andata si impose la formazione allenata da Daniele Porcu per 3-0 (reti di Ciarniello, Cherchi e Sanna). Giocherà in trasferta anche la Tharros, chiamata a riscattare la sconfitta del turno scorso (3-1 a Tonara) sull’ostico campo della Baunese. Per l’undici allenato dal tandem Frongia-Pinna sarà importante far punti per non perdere contatto dalla zona playoff. Per lo stesso obiettivo lotta l’Arborea (che in settimana ha ufficializzato l’arrivo del portiere Lorenzo Manzato, ex Terralba e Tharros) che ospita l’Uta, compagine alla ricerca di punti per staccarsi dalla zona playout. Chi cerca punti fondamentali in chiave salvezza è anche la Freccia Parte Montis che attende la visita della Cannonau Jerzu. Mogoresi che cercano continuità di domenica scorsa contro l’Ovodda (3-0). Infine, alle 15.30, il Samugheo ospiterà proprio l’Ovodda.

L’undici guidato da Giorgio Ferraro scenderà in campo per puntare alla vittoria e ai 3 punti, che mancano ormai dallo scorso fine novembre (3-0 rifilato all’Arborea nel corso della 13sima di andata).

Nel girone B, tra le mura amiche, il Bosa ospita il Li Punti, compagine in zona playout. Per i bosani uno scodo importante per allontanare una delle formazioni che la inseguono. Il Ghilarza, invece, a pari punti con Li Punti (a quota 17) giocherà sul difficile campo del Bonorva, secondo in classifica.

