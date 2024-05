In Promozione, si è giocata la penultima giornata.

Il Terralba cade (0-1) in casa col Cus Cagliari e il Pirri, grazie alla vittoria (2-4) a Guspini, si porta da un punto nella lotta per il terzo posto. In coda l’Arbus non va oltre il pari (2-2) contro il già retrocesso Gonnosfanadiga e viene agganciato (terz’ultima posizione) dalla Gialeto, che ha superato (0-3) l’Arborea. L’Orrolese supera (1-0) l’Idolo e ora condivide la quint’ultima posizione proprio con l’Arborea. Importante vittoria (2-0) del Lanusei nello scontro diretto con l’Atletico Cagliari. Successo (0-2) anche per il Selargius sul campo della Verde Isola. La capolista Monastir ha travolto (1-5) il Tortolì e il Castiadas ha piegato (2-0) il Villamassargia.

Nel girone B, la Nuorese batte (2-0) lo Stintino e mantiene un punto di vantaggio sull’Alghero che ha vinto (3-1) col Lanteri Sassari. Vince (1-0) anche l’Usinese, terza, contro la Macomerese. Nelle retrovie, oltre al Posada retrocedono anche Porto Torres (battuto dal Luogosanto 1-3) e Fonni (non basta la vittoria 3-1 col Posada). In zona playout ora ci sono Santa Giusta e Ovodda che hanno perso (3-2 e 1-0) gli scontri diretti rispettivamente da Bonorva e Abbasanta che con i tre punti hanno compiuto il sorpasso. Chiudono Siniscola-Tuttavista 2-1, Coghinas-Sennori 0-0.

