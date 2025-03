E’ ora il Guspini la terza forza del girone A di Promozione. Dopo una lunga rimonta la squadra di Cristian Dessì è riuscita a mettersi in corsa per un posto playoff. Al comando c’è il Lanusei con sei punti di vantaggio sul Tortoli quando alla fine dei giochi mancano sei giornate. E’ bagarre per la lotta playoff con sei squadre raccolte in sette punti.

Una di queste è, appunto, il Guspini. Gran merito va al tecnico Cristian Dessì. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, sta trascinando i biancorossi verso un traguardo fino a qualche mese fa insperato: «Il Lanusei è la squadra più forte di tutte, sotto ogni punto di vista. Noi sicuramente ci candidiamo per un posto nei playoff».

Dessì vanta un ottimo passato nel panorama calcistico non solo in quello isolano: «Ho giocato in molte squadre. Quelle che ricordo con più affetto sono Arbus in serie D, Ferrini, Sant’Elena, Sant’Elia in Eccellenza nonché San Donato Milanese, sempre in Eccellenza. La Ferrini è la società alla quale mi sento maggiormente legato in quanto vi ho trascorso più anni. Con i blucerchiati ho vinto qualche campionato».

Abilissimo nel dribbling e dotato di grande intelligenza calcistica Dessi ha catturato, fin da quando aveva quindi anni l attenzione di uno dei più grandi strateghi del calcio sardo, Franco Giordano: «Mi fece esordire giovanissimo nel Pirri in Promozione, da lui ho imparato tanto, sia come calciatore che come allenatore».

Dessì mette in pratica gli insegnamenti del maestro per portare il più in alto possibile il suo Guspini: «Sono fondamentali per un allenatore la lettura della gara in corso, poi non si può prescindere dal preparare bene la partita durante la settimana, a questo aggiungo altri due aspetti essenziali, il duro lavoro e l’armonia all’interno del gruppo».

Il tecnico della squadra del Medio campidano può contare su una rosa variegata, il giusto mix tra giocatori giovani e di esperienza come Alessio Figos, Giacomo Chessa e Angelo Marci che non hanno di certo bisogno di presentazioni, malgrado siano over quaranta sono ancora in grado di fare la differenza. Si stanno mettendo in evidenza anche alcuni giovani. Tra questi Tommaso Piro, Gabriele Medda e Nicolò Pusceddu.

Il futuro: «Per ora mi godo la mia stagione a Guspini. A fine stagione vedremo».

© Riproduzione riservata