La gara del Girone A di Promozione Lanusei-Idolo in calendario per domani, mercoledì nel turno infrasettimanale, per accordo fra le società avrà inizio alle 17.30. Tre ore prima, alle 14.30, al “Lixius” si giocherà il recupero di Eccellenza Barisardo-Nuorese.

La partita Cus Cagliari-Orrolese del 26 gennaio, dello stesso girone, a causa l’indisponibilità del campo di Sa Duchessa verrà disputata al “Piero Polese” della Ferrini in viale Marconi a Cagliari.

Per il Girone B, nel turno del weekend, Lanteri Sassari-Abbasanta sempre per accordo fra le società verrà disputata alle ore 15.30 di domenica prossima.

