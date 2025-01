Mercoledì pomeriggio, alle 14.30, si recupera la gara di Eccellenza Barisardo-Nuorese, non giocata sabato per l’allerta meteo. Si tratta di una partita importantissima soprattutto per il Barisardo, che punta a conquistare tre punti per la salvezza.

La formazione ogliastrina, che nelle ultime settimane ha dato segni di ripresa grazie anche ad alcuni acquisti, occupa l'ultimo posto con 14 punti, gli stessi della Ferrini Cagliari. La Nuorese, con 22 punti, occupa una posizione di centro classifica.

Il match, in programma al “Lixius” di Lanusei, era previsto per le 15 ma è stato anticipato di mezz’ora.

