Marco Piras è il nuovo allenatore del Villamassargia (Promozione, girone A). Un gran colpo per la società che punta a mantenere la categoria. Ora occupa l’ultimo posto con appena cinque punti. Sabato prossimo i rossoblù ospiteranno il Castiadas.

Piras è una garanzia. Due stagioni fa ha compiuto un’autentica impresa col Sant’Elena in Eccellenza, traghettando la squadra alla salvezza quando era data per spacciata. Col Guspini, qualche anno prima, subentrato sempre a dicembre, aveva preso in mano i biancorossi in ultima posizione ottenendo poi la salvezza con due turni di anticipo. Piras è quindi esperto in salvezze apparentemente impossibili (come pure quelle con Muravera, Barisardo e Carloforte) ma non solo. Anche altri ottimi risultati, come il salto di categoria conquistato con la Monreale in Promozione. Nell’ultima parte della scorsa stagione ha allenato il Santa Giusta.

