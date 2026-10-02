Zero punti nelle prime tre giornate, tutte perse di misura per 1-0. Nello sfondo un'eliminazione in Coppa Italia Promozione. Sulla panchina, un cambio di guida tecnica passata da Antonio Madau a Raffaele Picciau. Ed è con l'ex capitano che l'Uta si prepara alla sua quarta giornata di campionato contro il Samugheo.

La partita

Al Paules andrà in scena una sfida che potrebbe essere uno spartiacque interessante per la stagione di entrambe le squadre. La squadra di Trudu ha iniziato il campionato con 4 punti in 3 partite, frutto di una vittoria (3-0 contro l'Atletico Cagliari), un pareggio (1-1 con la Tharros) e una sconfitta (2-0 col Castiadas), che gli permette di piazzarsi in nona posizione al momento a pari punti con Sant'Elena e Arbus Guspini. Un bottino invidiabile assolutamente in linea con gli obiettivi del Samugheo. Dall'altra parte l'Uta, con l'assoluto bisogno di punti e di risposte anche in termini di prestazione sul campo. Oltre alle tre sconfitte su tre partite si aggiunge la totale sterilità sul fronte offensivo. Contro l'Atletico Cagliari (0-1) è mancato anche uno dei migliori dell'inizio stagione come Luca Melis. L'ex Ferrini (oltre ai due gol in Coppa Italia contro l'Accademia Sulcitana) ha offerto una prova sufficiente anche all'esordio in campionato contro il Castiadas (0-1). Tra le fila biancoverdi sono attesi, su tutti, i gol di Federico Porru, ancora a secco in campionato, e reduce dagli 11 gol siglati nell'annata scorsa.

I precedenti in Promozione di Samugheo-Uta

Le due squadre si sono affrontate solo una volta in Promozione e parliamo dell'ultima stagione: era il 7 febbraio 2026: l'Uta di Madau perse 3-2 sul campo del Samugheo. Picciau e Piras non bastarono per colmare le reti di Erbì, Gallon e Frau. Da lì a poco, cominciò lo sprint biancoverde verso la salvezza. Leggermente più lento il cammino dei biancorossi verso la permanenza in Promozione, ma solo tre punti di distacco tra le due formazioni alla fine della stagione (45 Uta, 42 Samugheo).

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