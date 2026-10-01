Fino a qualche tempo fa il mese di settembre rappresentava un vero e proprio crocevia per gli studenti: se riuscivi a "riparare" le materie in cui eri stato rimandato, salvavi l'anno , e andavi avanti, in caso contrario eri destinato a ripeterlo. Nel panorama dilettantistico sardo, del calcio, pur con date differenti, a seconda della categoria, il nono mese dell'anno funge da starter: proprio nello scorso fine settimana ha avuto inizio la Seconda Categoria.

Segnatamente ai gironi: F,G e H, daremo inizio ai nostri resoconti settimanali , con il focus puntato sulle formazioni della Gallura e dell' Anglona. Invertiamo però, l'ordine alfabetico, poiché é proprio nel raggruppamento H che ritroviamo la massima concentrazione di squadre ad esse appartenenti.

Porti e Santi, grazie ai 3 punti conquistati, sono in pole-position: il Porto San Paolo si é imposto , per 5-1, sullo Sporting Paduledda, mentre ottiene il poker il Porto Cervo, nel confronto con La Salette.

Il Sant'Antonio di Gallura, dal canto suo, inaugura la nuova categoria tra le mura amiche, a suon di gol: 4-3, sulla Budonese. Negli incontri appena menzionati, " doppiettisti" in evidenza con : Kozeli, Aboeka e Concas. In vetta anche il Loiri (1-2), corsaro a Trinità. Sono terminate in parità: Atletico Maddalena-Siniscola (0-0), così come Berchidda-Biasì e con una rete per parte, Funtanaliras Monti-Palau.Nel gir.G, pari (2-2), per la Viddalbese in trasferta, e in casa (1-1), il Laerru;sconfitta interna (1-2), per il Tzaramonte. A chiudere quello F: pareggio casalingo, a reti inviolate, per l'Alà.

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