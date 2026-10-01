Calcio regionale
01 ottobre 2026 alle 20:28
Eccellenza, il Santa Teresa tessera l'attaccante Omar AchabClasse 2008, cresciuto nelle giovanili dell'Ilvamaddalena, offre grandi qualità tecniche ed agonistiche
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Il Santa Teresa Gallura, una delle squadre capoliste del campionato di Eccellenza, si è rafforzato con l'arrivo dell'attaccante Omar Achab, classe 2008, cresciuto nelle giovanili dell'Ilvamaddalena.
Il giovane attaccante arriva in prestito. Velocità e fantasia le sue armi migliori: un Under di prospettiva di grandi qualità tecniche ed agonistiche, pronto che tornerà molto utile in un torneo difficile ed incerto come questo.
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