Il Santa Teresa Gallura, una delle squadre capoliste del campionato di Eccellenza, si è rafforzato con l'arrivo dell'attaccante Omar Achab, classe 2008,  cresciuto nelle giovanili dell'Ilvamaddalena.

Il giovane attaccante arriva in prestito. Velocità e fantasia le sue armi migliori: un Under di prospettiva di grandi qualità tecniche ed agonistiche, pronto che tornerà molto utile in un torneo difficile ed incerto come questo.

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