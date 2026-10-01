Fate combattere nella sua città Cristian Zara: è l’appello al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, di Fabio Albieri, vicepresidente del Comitato sardo della Federazione Pugilistica Italiana.

Albieri si rivolge direttamente al primo cittadino raccontando la storia del pugile: «Cristian Zara, riconfermato a Carbonia, proprio una settimana fa, campione europeo dei pesi gallo, ha combattuto in tanti ring in Italia portando con orgoglio il nome della Sardegna. Nell’Isola ha combattuto a Stintino, Calangianus, Porto Torres, Carbonia affrontando avversari, difficoltà e sacrifici con la determinazione che contraddistingue un vero atleta e conquistando titoli prestigiosi. Eppure manca ancora qualcosa. Cristian non ha ancora avuto l’opportunità di combattere nella sua città, Sassari. Oggi, alla luce della sua crescita sportiva e della rilevanza internazionale raggiunta dalla sua carriera, credo sia arrivato il momento che Sassari gli restituisca ciò che un atleta può desiderare più di ogni altra cosa, il proprio pubblico, il proprio ring, la propria città».

L’appello di Albieri: «Mi rivolgo pubblicamente al sindaco Giuseppe Mascia e all’Amministrazione comunale di Sassari e a tutte le istituzioni turritane, affinché si lavori per rendere possibile questo appuntamento e realizzare il sogno di un atleta che merita tanto. Cristian, infatti, ha combattuto ovunque e ora sarebbe bello vederlo combattere a casa sua, a Sassari. Soddisfare questo sogno credo non rappresenti una richiesta di privilegio ma il desiderio, legittimo e umano, di un atleta che ha dedicato anni della propria vita alla boxe e che meriterebbe di poter vivere almeno una volta l’emozione di salire sul ring davanti alla sua gente. Sassari ha una tradizione sportiva importante e ha dimostrato più volte di saper riconoscere e valorizzare i propri campioni, facciamo in modo che anche per Cristian Zara possa arrivare quel giorno».

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