La Serie C Unica, massimo campionato regionale di basket maschile, riparte sabato con la giornata d'esordio. La prima palla a due si alzerà alle 17.30 a Sassari, dove la Dinamo Academy, vicecampione regionale in carica, riceverà la visita dell’Antonianum Quartu.

Alle 18 sarà invece il momento del debutto della neopromossa Cmb Porto Torres, attesa dal confronto casalingo con la Fisiokons Aurea Sassari. Dopo una stagione da matricola vissuta ben oltre le aspettative e conclusa con l’approdo in semifinale, i sassaresi proveranno a confermarsi tra le protagoniste del torneo.

Sempre alle 18, a Calasetta, il Camping La Salina di coach Simone Frisolone ospiterà l’Olimpia Cagliari, mentre alle 19 sono in programma due gare in contemporanea. al PalaSant’Elena di Quartu esordio per la Ferrini, affidata al nuovo coach Nicola Elia e indicata sulla carta tra le formazioni più attrezzate per puntare al titolo regionale. Di fronte ci sarà la Scuola Basket Carbonia, che ha recentemente rinforzato il roster con l’innesto dell’esperta ala Gabriele Passa.

Alla stessa ora, al PalaConi di Nuoro, i Sirbones di coach Giampaolo Mazzoleni inizieranno il proprio cammino contro i campioni regionali in carica della Torres, chiamati a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il programma della prima giornata si chiuderà alle 20 a Sassari, con l’esordio assoluto in Serie C Unica del Cus Cagliari, impegnato sul campo del Sant’Orsola.

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