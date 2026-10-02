Riparte dal PalaVienna il cammino della Sardinia Rent San Salvatore Selargius. Sabato alle 16 le giallonere ospitano il Milano Basket Stars nella prima giornata della Serie A2 Femminile 2026/27.

Per Selargius sarà la quindicesima stagione consecutiva nella categoria, da affrontare con un gruppo profondamente rinnovato e affidato a coach Fabrizio Asunis. Tra gli innesti spicca la lunga argentina Celia Fiorotto, mentre tornano in giallonero Adriana Cutrupi e Martina Pandori. Confermata la linea verde, con diverse giocatrici cresciute nel vivaio, oltre alla playmaker argentina Isabella Ingenito. Capitano sarà ancora Francesca Mura.

«È stata una preseason stimolante, con un gruppo giovane, ricco di energia ed entusiasmo – spiega Mura - abbiamo lavorato fin dal primo giorno per costruire un’identità forte e non vediamo l’ora di mostrarla».

Il primo esame sarà già impegnativo. Milano ha rinforzato il roster con giocatrici di valore come Ilaria Moriconi, ex Umbertide, e Francesca Melchiori, reduce dalla Serie A1 con Derthona.

«Sarà una bella sfida – aggiunge - loro si sono rinforzate, ma noi ci presentiamo determinate e con tanto entusiasmo. Vogliamo inoltre che il PalaVienna diventi il nostro fortino: il sostegno dei tifosi può darci una grande mano».

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