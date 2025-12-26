Dalla prima all’ultima della classe, senza cambiare atteggiamento: è questa la sfida che attende l’Arzachena al rientro dalle vacanze natalizie. Chiuso l’anno contro l’Alghero, a segno al Biagio Pirina 1-0, da lunedì la squadra di Mauro Ottaviani tornerà ad allenarsi in vista del primo appuntamento del 2026.

Il 6 gennaio, per la 17ª e ultima giornata di andata del campionato di Promozione, gli smeraldini saranno impegnati in trasferta contro il Tuttavista Galtellì fanalino di coda del girone B con 3 punti (20 in meno dell’Arzachena). E non sono ammessi scherzi. “Dopo la sosta cominceremo a preparare quella che io definisco una partita-trappola, non meno difficile di quella con la capolista, perché se sottovaluti l’avversario rischi di fare figuracce”, spiega il tecnico dei galluresi, noni in classifica.

“Spero di ripartire subito forte, con lo stesso approccio avuto nella partita con l’Alghero. Quando giochi contro una squadra così un episodio può condannarti alla sconfitta, ma il pareggio, secondo me, era il risultato più giusto”, aggiunge Ottaviani. “I ragazzi hanno fatto una grande partita contro una grandissima squadra: posso fargli solo complimenti”.

