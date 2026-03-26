Mauro Ottaviani si gode il ritrovato successo ai danni del Coghinas e il raggiungimento degli obiettivi stagionali dell’Arzachena. Intervenuto dopo l’1-0 inflitto a domicilio alla quarta forza del girone B di Promozione, il tecnico degli smeraldini loda il lavoro del gruppo e l’impegno dei giovani, al centro del progetto del club gallurese.

«È l’ennesima grande partita che facciamo», spiega Ottaviani dopo il match della 12ª giornata di ritorno. «I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra forte perché andare a giocare così in casa del Coghinas non era facile. Abbiamo concesso poco o nulla e all’ultimo minuto siamo riusciti a fare gol, è una vittoria meritata».

Una menzione particolare va a Gianmarco Stafisso, alla seconda gara da titolare e convocato in settimana nella Rappresentativa Allievi della Sardegna per il Torneo delle Regioni. «È dall’inizio del campionato che puntiamo sulla linea verde, e stiamo raccogliendo i frut», premette l’allenatore dell’Arzachena. «Prepariamo i giovani per venire in prima squadra, un salto non semplice, e Gianmarco è partito titolare perché merita di giocare».

Infine la situazione in classifica: settimi con 44 punti, i biancoverdi sono ormai proiettati verso i playoff, distanti cinque lunghezze a cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Anche se Ottaviani preferisce volare basso: «Noi dovevamo fare un campionato per salvarci e preparare i giovani per il prossimo anno, e ci stiamo riuscendo grazie ai ragazzi, che stanno facendo il loro dovere. Quello che verrà in più sarà ben accetto».

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