A punteggio pieno dopo le prime due giornate del campionato di Promozione, imbattuta nei primi quattro incontri della stagione – leggi Coppa Italia – e focalizzata verso il prossimo impegno: l’avvio dell’Arzachena Academy Costa Smeralda è da applausi.

Il presidente Pasquale Cossu non smette di predicare umiltà. «Dobbiamo procedere tenendo i piedi ben piantati a terra», è solito ripetere.

Ma godersi la scoppiettante partenza non è peccato, ne lo è celebrare il lavoro della squadra allenata da Mauro Ottaviani, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club dopo la vittoria esterna di sabato contro il Thiesi, firmata da Edoardo Donati.

«È stata una partita molto dura, ma abbiamo disputato una grande partita, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo dominato. Donati? Per noi è molto importante, è un giocatore di categoria superiore e lo sta dimostrando», spiega il tecnico dell’Arzachena, tornato in Gallura a distanza di 5 anni dalla prima volta.

«Alla fine ritengo che sia una vittoria meritata, sono contento per i ragazzi, che, come avevo già detto, non immaginavo di vedere così attenti e bravi a recepire – aggiunge Ottaviani – Sono molto soddisfatto del gruppo. Cercheremo di fare tanti punti per ottenere la salvezza il prima possibile».

Oggi si torna in campo al “Biagio Pirina” per preparare la partita del turno infrasettimanale, in programma mercoledì proprio ad Arzachena contro il Li Punti, fanalino di coda del Girone B.

