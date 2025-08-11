Dopo la rosa dei giocatori l’Arzachena ufficializza anche lo staff tecnico per la stagione 2025/26, e annuncia che nel prossimo campionato di Promozione l’allenatore Mauro Ottaviani sarà affiancato dal collaboratore Lucio Cereseto, dallo storico preparatore dei portieri Marco Fresi e dal massaggiatore Fabrizio Selis.

Completano il quadro lo psicologo Riccardo Pazzona e il consulente ortopedico Pier Francesco Bettinsoli.

Soddisfatto il presidente Pasquale Cossu, che si prepara ad affrontare una stagione che si preannuncia entusiasmante. Ma con i piedi per terra.

«Nel Girone B davanti a tutte vedo Alghero, Bonorva e Usinese, mentre per quanto ci riguarda l’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo e di far giocare molti giovani, perché il settore giovanile per noi è fondamentale. Mi auguro di chiudere nella parte sinistra della classifica», dice il numero uno biancoverde.

«Rispetto all’anno scorso la squadra è cambiata molto, abbiamo confermato solo sei giocatori”, aggiunge Cossu.

«Faccio i complimenti al direttore Antonello Zucchi, che ha allestito la rosa rispettando il budget che gli è stato messo a disposizione, con over di livello per la categoria e 15 giocatori di Arzachena, di cui 12 under, che credo sia un record nella storia del club».

Prima gara ufficiale il 31 agosto, col debutto in Coppa Italia in casa contro il Luogosanto e il ritorno il 7 settembre, prima di campionato il 14 settembre e presentazione ufficiale in Piazza Risorgimento ad Arzachena il 18 settembre.

«È il giorno in cui festeggiamo la patrona Santa Maria della Neve», sottolinea il presidente smeraldino, «e ci sarà tutta l’Arzachena, dai Piccoli amici alla prima squadra».

