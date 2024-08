L'ex allenatore del Castiadas Cristain Dessì allenerà il Guspini nel prossimo torneo di Promozione. La società del Sarrabus è alla ricerca del sostituto.

Sempre in Promozione Il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu ha tesserato il portiere Marco Sitiza (2006), ex Villacidrese, il centrocampista brasiliano Joao Paulo Di Paola (2000), ex Isola Capo Rizzuto e Matera.

In Prma categoria, l’Uragano Pirri ha confermato il tecnico Alberto Chessa che sarà affiancato da Gianni Roccotelli, responsabile dell’area tecnica, e dai collaboratori Riccardo Mingoia e Edoardo Usai.

