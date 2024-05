E’ in programma oggi la quindicesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, si giocano, alle 16, Atletico Cagliari-Guspini, Calcio Pirri-Tortolì, Cus Cagliari-Arborea, Gialeto-Verde Isola, Idolo-Castiadas, Monastir-Gonnosfanadiga, Selargius-Lanusei, Terralba-Orrolese e Villamassargia-Arbus.

I riflettori sono puntati sulla lotta per il terzo posto che vede coinvolte in particolare Terralba e Pirri e, soprattutto, sulla corsa salvezza-playout.

Nel girone B, in programma, sempre alle 16, Bonorva-Coghinas, Lanteri Sassari-Usinese, Luogosanto-Nuorese, Ovodda-Siniscola, Posada-Porto Torres, Santa Giusta-Abbasanta, Sennori-Alghero, Stintino-Macomerese e Tuttavista-Fonni. Continua la sfida a distanza per definire le prime tre posizione tra Nuorese, Alghero e Usinese. In coda spicca lo scontro di Santa Giusta.

Anche nei quattro gironi di Prima categoria si scende oggi (ore 16) in campo.

In Seconda categoria, per i playoff, in programma alle 16 Atletico Sanluri-Domusnovas.

