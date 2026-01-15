Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno del girone A di Promozione, il Terralba F. Bellu si impone tra le mura di casa contro il Tonara per 2-1. Sfida che, inizialmente, si sarebbe dovuta disputare sabato 10 gennaio; allora, però, le due squadre non poterono scendere in campo a causa del forte vento spirato sul terreno di gioco (tra i 40 e gli 80 km/h) che non permetteva il regolare svolgimento della partita.

Nell’impegno del mercoledì, è arrivata così una vittoria importante per la formazione terralbese, soprattutto in chiave classifica. Orrù e compagni, infatti, si portano in terza posizione, raggiungendo il Guspini a quota 40 (guspinesi hanno però una partita in meno) e riducendo a soli 2 punti il margine dalla vetta, occupata al momento dalla Villacidrese. Per il Tonara, invece, rimane invariato il margine dalla zona playout (a -4 punti).

Nel corso della sfida giocata ieri al “Remigio Corda”, i terralbesi partono forte e vanno in rete due volte nei primi 25’ di gioco. Grande protagonista è Sanna con una doppietta. Con i due gol segnati alla squadra tonarese il bomber oristanese sale così a 15 reti in campionato. Il numero 11 di casa sblocca il risultato al 4’, con un colpo di testa a centro area su bel cross da sinistra di capitan Orrù. Il raddoppio al 24’ quando batte Cherchi con un bel diagonale mancino su assist di Atzori. Gli ospiti, invece, accorciano le distanze al 4’ della ripresa, quando sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo, Diouf manda alle spalle di Toro una sorta di rigore in movimento.

Entrambe, ora, torneranno in campo nella giornata di domenica, alle 15, per la seconda di ritorno. L’undici allenato da Daniele Porcu sarà impegnata in trasferta, nel derby contro l’Arborea (formazione che ha eliminato il Terralba dalla Coppa Italia). Il Tonara, invece, attende la visita di un’altra oristanese, la Tharros.

© Riproduzione riservata