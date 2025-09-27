Nel girone A i fari sono puntati sulla sfida di Terralba. Al “Remigio Corda” di fronte i padroni di casa contro la Villacidrese.

Appaiate in classifica in terza posizione, a quota 7 punti, puntano a fare bottino pieno per proseguire la loro corsa nelle prime posizioni di classifica. La vetta, occupata da Guspini e Castiadas, entrambe a punteggio pieno, dista 2 punti.

Turno esterno, invece, per Samugheo, Freccia Parte Montis e Arborea. I primi, dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Terralba, cercheranno i 3 punti a Ovodda (reduce dalla sconfitta di Arborea). I mogoresi, invece, dovranno riscattarsi dopo lo stop casalingo contro l’Uta. Uta che sarà il prossimo avversario dell’Arborea che, dopo la vittoria di mercoledì, vuole trovare continuità di risultati nell’impegno esterno. Giocherà alle 18 (le altre oristanesi scendono in campo alle 16) la Tharros che al Comunale di Oristano ospita la Baunese. Per la formazione del tandem Frongia-Pinna l’obiettivo è proseguire la striscia positiva di risultati.

Nel girone B, impegno casalingo per il Ghilarza. A far visita all’undici allenato da Massimiliano Mura sarà il Bonorva, formazione a ridosso della zona playoff con 2 vittorie nelle prime 3 giornate. Il Bosa, infine, sarà impegnato sull’ostico terreno del Li Punti.

