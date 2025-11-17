Nuria Brancaccio, componente della squadra del Tc Cagliari che disputa le semifinali del campionato di Serie A1 di tennis femminile, è stata convocata in Nazionale per l'United Cup 2026.
La tennista napoletana è stata chiamata assieme a Jasmine Paolini, Sara Errani, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.
La manifestazione, che mette in palio punti Atp e Wta, si disputerà sul cemento di Sydney da venerdì 2 a domenica 11 gennaio.

