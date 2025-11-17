tennis
17 novembre 2025 alle 16:55
La “cagliaritana” Brancaccio convocata in NazionaleLa portacolori del Tc Cagliari farà parte del sestetto azzurro nella United Cup 2026
Nuria Brancaccio, componente della squadra del Tc Cagliari che disputa le semifinali del campionato di Serie A1 di tennis femminile, è stata convocata in Nazionale per l'United Cup 2026.
La tennista napoletana è stata chiamata assieme a Jasmine Paolini, Sara Errani, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.
La manifestazione, che mette in palio punti Atp e Wta, si disputerà sul cemento di Sydney da venerdì 2 a domenica 11 gennaio.
