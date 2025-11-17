Leonardo Spano e Francesca Mostallino si aggiudicano l'Open organizzato sui campi del Tc Sarroch.

Nel singolare maschile, l'alfiere dello Sporting Ct Quartu, partito dagli ottavi di finale, ha messo in fila Lorenzo Peretti (Poggio Sport Village) con un doppio 6-1, la testa di serie numero 2 Alessio Di Martino (Ct Decimomannu) 6-0, 6-3 e Francesco Mattia Ceccarelli (anche lui del circolo di Decimomannu) ancora 6-1, 6-1. In finale, Spano l'ha spuntata 6-1, 5-7, 6-3 sul numero 1 del seeding Mauro Testa (Quattro Mori Tennis Team), che in semifinale aveva approfittato del forfait di Christian Musselli (Tc Terranova).

Nel femminile, la portacolori del Tc Cagliari, ha superato 3-6, 6-2, 6-4 in semifinale la testa di serie numero 2 Eleonora Atzei (Quattro Mori), per poi battere 6-4, 6-2 la numero 1 del seeding Giorgia Rosa Rossi (Tc Arzachena). Rossi che, in semifinale, aveva dovuto lottare per avere la meglio per 6-0, 6-7(4), 6-2 su Giorgia Spina (Tc Tempio).

Nel Terza maschile, successo per Nicola Bocchieri (Tennis Elmas), che ha superato 6-3, 7-5 Tommaso Spiga (Easy Sporting club).

Le altre finali sono state altrettanti derby del circolo ospitante: tra i Quarta, Daniele Pala ha superato con un doppio 6-1 Nicolò Mudu, che si è riscattato nel torneo Nc superando 6-2, 6-0 Andrea Atzeni.

