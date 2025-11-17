Equitazione, a Luigi Iriu il titolo regionale di CompletoA Tanca Regia titoli anche per Filippo Sechi, Arianna Iriu e Angela Lanzetta
Tanca Regia incorona Luigi Iriu. Il cavaliere del Circolo Usignolo di Santa Giusta è il nuovo campione regionale di Completo, ma nell’impianto di Abbasanta brillano anche le stelle di (tra gli altri) Filippo Sechi, Arianna Iriu e Angela Lanzetta.
Nel fine settimana dedicato al Completo e al Dressage, targato Asvi, spicca l’intensa due giorni riservata al Completo Categorie Nazionali e al Campionato Regionale con diverse categorie in gara. La Cn1* Campionato Sardo Assoluto esalta Luigi Iriu, che in sella a Dea Splendente primeggia nella prova di Dressage e nel salto ostacoli, chiudendo al secondo posto nel cross country davanti a Marco Pau su Zabdak.
Nella CN100 per cavalli di 5 anni Asvi Filippo Sechi della Giara Oristanese porta al successo l’anglo arabo Epico AA grazie anche all’ottima prova nel cross, secondo Pietro Pala su Edvinge. Nella CN80 Campionato Brevetti si segnala, invece, il primo posto di Arianna Iriu del Circolo Usignolo su Nevina, e nella CN80 per cavalli di 4 anni Asvi quello di Angela Lanzetta, del circolo La Golena, in sella a Fujairah davanti a Riccardo Dettori su Franklin. Nella CN50 juniores Luciano Serra (La Golena) su Panama conquista il primo gradino del podio davanti alla compagna di club Claudia Piras, che ha montato Ti Giuro. Infine, nella CN50 vittoria di Claudio Bianco, ancora de La Golena, su Binkie.
Quanto al Concorso Nazionale C di Dressage, la gara dei 4 anni Asvi-FEI Giovani cavalli registra il successo di Mattia Frau in sella a Fair Lady Million: il cavaliere del Circolo Is Alinos conquista anche la terza moneta in sella a Fayd Slam, alle spalle di Riccardo Dettori su Franklin. Dunque, nei 5 anni Asvi-Fei Preliminary Dressage Giovani Cavalli si segnala il successo di Valentina Villecco del Circolo Su Piubere, in sella a Essenza Grigio: seconda l’amazzone del Pony Cagliari Roberta Vadilonga con Esperanza Anelesa, terzo Matteo Pische sull’anglo araba Elsa Bella.