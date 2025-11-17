Calasetta prova la prima fuga. La squadra tabarchina passa di misura anche sul parquet di Ozieri e approfitta appieno del turno di riposo del Sant’Orsola, restando da sola in testa alla Serie C Unica con due punti di margine. Alle spalle, continua la corsa della Sirius Nuoro, che espugna il campo il palasport di Carbonia e si conferma una delle più solide realtà di questo avvio di stagione.

Giornata positiva anche per Olimpia Cagliari e Antonianum, entrambe vittoriose rispettivamente contro Ferrini (a Quartu) e Dinamo Sassari Academy. Prosegue la sorprendente marcia della Torres, che fa suo il derby con l’Aurea e rimane stabile in zona playoff.

Antonianum-Dinamo 85-74

Antonianum Quartu: Locci, Medda 6, Cogoni 3, R. Mattana 11, Malpede 12, Suriano 16, Jordan 20, Pirisi 5, Napoli ne, Neri 3, A. Mattana 9, Tiragallo ne. Allenatore Atella

Dinamo Academy: Vargiu 13, Brunu 2, Cubeddu 3, Moscaritolo, Giordo, Cecchini 4, Meschini 19, Re 13, Panai 3, Cipriano 14, Correddu 3, De Rosas. Allenatore Sassu

Parziali: 19-16; 40-36; 59-48

Torres-Aurea 74-73

Sef Torres: Piras, N. Pitirra, Scarpa, Perino, E. Pitirra 8, Calzaghe, Dell’Erba 8, Pricchiazzi ne, D’Elia 14, Casu 25, Barabino 2, Pompianu 17. Allenatore Mura

Fisiokons Sassari: G. Langiu 11, Desole 19, Sini ne, Sanciu 12, L. Langiu 8, Giua, Matta 6, Moroso ne, Fumanti 8, Sanna 3, Usai 6, Macciocu ne. Allenatore Basoli

Parziali: 25-16; 37-38; 57-56

Ozieri-Calasetta 74-77

Demones Ozieri: Cordedda 3, Poloni 12, A. Aisoni, M. Aisoni ne, Vasselli 22, Carletti 7, Polo 8, S. Monaco 6, Casu ne, G. Monaco 14, Fara 2. Allenatore Cadoni

Camping La Salina Calasetta: Amadori 8, Penoni ne, Romeo 6, Vivi ne, Mpeck 7, Targonskis 22, Zucca 3, Werlich 12, Ranucci 15, Fucka 4. Allenatore Frisolone

Parziali: 19-16; 34-32; 56-50

Carbonia-Nuoro 65-73

Scuola Basket Carbonia: Messina ne, Boi 13, Angius, Barreiro 7, Manca 2, Porricino 2, Deliperi 7, Cancedda 5, Crobu ne, Cau 17, Sciascia, Putignano 12. Allenatore Matteu

Sirius Nuoro: Assui 4, Loddo, Piredda 9, Seddone ne, Canu 5, D. Radakovic 7, Zidda ne, Spina 4, E. Puddu 2, V. Radakovic 23, Martis 3, Doglio 16. Allenatore D. Puddu

Parziali: 15-12; 34-34; 45-51

Ferrini-Olimpia 57-83

Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 12, Mat. Sassaro 4, Saba 6, Piras 14, Pisu, Saddi 2, Diana 5, Fancello 3, Floris, Madau 1, Astara 2, Marras 8. Allenatore Mar. Sassaro

Olimpia Cagliari: Cossu 3, Mercenaro 4, Orrù 2, Chessa, Serra 19, Corsi 12, Onnis 10, Sanna 9, Scanu 4, Pala, Gelsi 6, Terrosu 14. Allenatore Zucca

Parziali: 17-19; 31-40; 45-67

Classifica: Calasetta 12; Sant’Orsola 10, Nuoro 10; Olimpia Cagliari 8, Dinamo Academy 8, Torres 8; Ozieri 6, Antonianum 6; Aurea 4, Carbonia 4; Ferrini 2.

© Riproduzione riservata