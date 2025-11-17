Promozione, al Castelsardo basta il gol di Asara per sbancare il Biagio PirinaArzachena alla quarta sconfitta di fila, e domenica arriva il Coghinas
Asara beffa Copetti al 27’ della ripresa, e contro il Castelsardo si materializza per l’Arzachena la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Promozione.
Al ritorno al Biagio Pirina la squadra di Mauro Ottaviani se la deve vedere con un avversario molto affamato, a digiuno di punti dal 5 ottobre e reduce dalla staffetta in panchina tra Antonio Marinu e Carlo Nativi, e nonostante il recupero di giocatori importanti come il capitano Bonacquisti deve infine arrendersi, steccando la prima di due gare casalinghe di fila.
Nel preparare la prossima sfida col temibile Coghinas, atteso domenica ad Arzachena, sarà fondamentale lavorare sugli errori commessi ieri, ma anche sui punti forti e le motivazioni, che ai biancoverdi non mancano, per riuscire finalmente a interrompere la serie negativa.
Con 16 punti, all’indomani dell’11ª giornata i galluresi scivolano all’ottavo posto, ma la classifica è ancora tutto sommato tranquilla per chi, come l’Arzachena, punta innanzitutto alla salvezza e alla valorizzazione dei giovani.