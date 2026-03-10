Torna domani, mercoledì, la Coppa Italia di Promozione. Alle 18 si gioca la gara di ritorno della semifinale Bonorva-Alghero. La partita di andata si è conclusa in parità (0-0). Domenica prossima riprenderà la Serie D dopo il riposo di ieri per il Trofeo di Viareggio.

Sempre domenica giocano tutti i campionati dilettantistici ad eccezione della Seconda categoria che osserverà un turno di riposo. 

