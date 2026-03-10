la sfida
10 marzo 2026 alle 09:16
Promozione, Bonorva-Alghero per la Coppa ItaliaSquadre in campo mercoledì alle 18
Torna domani, mercoledì, la Coppa Italia di Promozione. Alle 18 si gioca la gara di ritorno della semifinale Bonorva-Alghero. La partita di andata si è conclusa in parità (0-0). Domenica prossima riprenderà la Serie D dopo il riposo di ieri per il Trofeo di Viareggio.
Sempre domenica giocano tutti i campionati dilettantistici ad eccezione della Seconda categoria che osserverà un turno di riposo.
