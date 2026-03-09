È stato per diverse settimane prima fra le sarde e in zona playoff. Poi la crisi infinito col Budoni precipitata in zona playout. Ora si attende la sterzata. La squadra di Raffaele Cerbone ha tutti i numeri per rilanciarsi. La formazione gallurese non attraversa un gran momento. Non vince da dodici incontri: l’ultimo successo è quello con la Costa Orientale Sarda del 30 novembre dello scorso anno. Nelle ultime dodici partite ha raccolto appena quattro punti. Nelle prime nove giornate di ritorno appena tre punti incamerati, 9 in meno rispetto a quelli ottenuti (12) nelle stesse sfide dell’andata.

Numeri preoccupanti, ma la salvezza diretta è ancora a portata di mano: appena due punti di distanza. Domenica si riparte dalla decima giornata di andata, scontro diretto contro il Montespaccato, reduce da cinque risultati utili. Può essere di buon auspicio che dalla sfida contro i laziali dell’andata per i biancocelesti iniziò una serie di vittorie, cinque di fila, che anticiparono la crisi di risultati.

Questa stagione, caratterizzata da troppe incertezze e da una classifica che scotta, entra ora nel suo momento della verità. La squadra di Raffaele Cerbone ha avuto il tempo di analizzare gli errori commessi e di preparare l'assalto finale a una salvezza che, seppur difficile, resta l'unico obiettivo stagionale possibile per non vanificare gli sforzi societari.

Il morale del gruppo è chiamato a una prova di forza mentale, anche dopo l'amarezza dell'ultima uscita. Il Budoni cerca infatti un riscatto immediato e rabbioso proprio dopo la sconfitta rimediata contro l'Olbia, una gara che ha visto i bianchi “riassaporare i 3 punti” dopo sedici partite. Quel derby perso ha lasciato ferite aperte, ma deve ora trasformarsi nella benzina necessaria per affrontare le prossime battaglie con un piglio differente. Non c'è più spazio per i rimpianti o per guardarsi indietro: la fame di punti deve superare la pressione della classifica. La prossima sfida contro il Montespaccato rappresenta un autentico spartiacque per il prosieguo del torneo, trattandosi di uno scontro diretto.

