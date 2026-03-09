Bonnanaro, Capoterra e San Basilio volano verso la Prima categoria, guidando i rispettivi gironi della Seconda categoria. Negli altri gironi la lotta è in atto con squadre divise da pochi punti. Nel girone A, Himalaya, La Salle e Settimo si ritrovano nello spazio di tre punti.

Basti dire che tra il Settimo e il Kalagonis, rispettivamente terza e quarta in classifica, c'è una voragine di 17 punti. L'Himalaya è prima con 53 punti, il La Salle è secondo con 51 e il Settimo è terzo a quota 50. Nel girone D è lotta aperta con Marrubiu e CR Arborea prime con 41 punti, la Busachese terza con 40 punti e l'Ales quarta con 36 punti.

Nel girone F, l'Ottava è prima con 46 punti, il Castelsardo è secondo con 43 e il Tissi è terzo a quota 40. Lotta aperta anche nel girone G, col Santu Pedru primo con 53 punti e il Calagonone che insegue a quattro punti di distanza.

