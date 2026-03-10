Successo della Mercede Alghero nel posticipo della prima giornata della fase a orologio del torneo di Serie B Femminile di basket. Le algheresi si impongono contro il San Salvatore Selargius per 80-45, grazie ad un’ottima seconda parte di gara.

La gara. Il match inizia sotto il segno dell’equilibrio, con le ospiti che chiudono avanti il primo quarto con il vantaggio minimo di 18-19. L’avvio di secondo quarto è ancora punto a punto (21 pari al 14’). L’allungo della Mercede arriva poco prima dell’intervallo, quando il vantaggio arriva a essere di 6 lunghezze (36-30 al 20’). Il break decisivo in favore delle padrone di casa si concretizza nel terzo quarto, grazie all’ottimo attacco e ad una difesa che concede poco (23-9 di parziale). Negli ultimi 10’ ancora allungo delle catalane che chiudono con il massimo vantaggio di +35. Miglior realizzatrice della sfida è Silanos, della Mercede, con 16 punti a referto. Con il successo con il San Salvatore, le catalane consolidano ulteriormente il primo posto in classifica.

I Tabellini.

Mercede Alghero – San Salvatore Selargius 80-45

Mercede Alghero: Maugeri, Murgia 15, Kjolchevska, Derekyuvlieva 11, Coni, Petrova 14, Cavallero 8, Peana, Silanos 16, Marogna, Douglas 8, Vaicekauskas 8. Allenatore Monticelli.

San Salvatore Selargius: Melis 13, Vargiu, Lapa 6, Suergiu 2, Ruggeri 6, E. Corongiu 3, Piras, A. Corongiu 15. Allenatore Ghiani.

Arbitri: Manca e Spissu.

Parziali: 18-19; 36-30; 59-39.

