In Promozione un girone vede il Monastir guidare con largo vantaggio sulle inseguitrici, mentre l'altro ha uno scarto più ridotto fra Nuorese e Alghero. Che nella prossima giornata avranno lo scontro diretto.

Girone A. Un altro poker per il Monastir, sempre più leader indiscusso. Nel 4-1 al CUS Cagliari la capolista segna tutte le reti nel primo tempo: tripletta per Mauro Ragatzu, come all'andata, alla prima da titolare dopo un infortunio. Il bomber, che si era fermato nel big match col Castiadas ed era tornato - segnando - otto giorni fa a Orroli è a 24 gol in 23 giornate, su 19 presenze: numeri sensazionali. I biancoblù sono a +11 sul Castiadas, secondo e vittorioso sabato 0-1 su un Lanusei con tanti squalificati per la rissa nel derby di nove giorni fa con l'Idolo. Che a sua volta ha perso ieri, 2-1 a Villamassargia nel finale. Il 5-1 del Tortolì all'Arborea avvicina gli ogliastrini alla zona playoff, -2 dal terzo posto occupato dal CUS. Pari (2-2) fra Selargius e Atletico Cagliari, Perinozzi dà alla Gialeto la vittoria per 2-1 sul Pirri al 91'. In coda si rilancia l'Arbus battendo 3-0 l'Orrolese, ormai spacciata la Verde Isola battuta 1-2 dal Guspini e chiudendo in nove. Non disputata per maltempo Gonnosfanadiga-Terralba.

Girone B. Posizioni cristallizzate in vetta: all'1-0 della Nuorese sull'Abbasanta ultima, gol di Piredda, risponde lo 0-2 dell'Alghero a Fonni che mantiene il +3 per i verdazzurri. Nel prossimo turno proprio Alghero-Nuorese dirà tantissimo sulla corsa promozione diretta, che coinvolge quattro squadre in tutto. A inseguire ci sono l'Usinese, terza a -4 dopo il 2-2 col Coghinas incassato al 94', e la Macomerese quarta a -5 complice il 3-0 di sabato al Bonorva. Degno di nota anche il 4-4 fra Siniscola e Porto Torres. A completare il turno Lanteri Sassari-Sennori 1-0 e Tuttavista Galtellì-Posada 3-2 negli altri due anticipi, ieri anche Ovodda-Luogosanto 0-1 e Stintino-Santa Giusta 1-1.

