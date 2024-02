Era una giornata fondamentale in Promozione la diciannovesima, visto lo scontro diretto nel Girone A Monastir-Castiadas: una partita, quella di sabato, che ha dato una netta indicazione coi biancoblù sempre più primi in classifica.

Girone A. Al Comunale di Monastir gran cornice di pubblico per la sfida col Castiadas e il match fra prima e seconda si risolve nei primi 17', dove i biancoblù definiscono il 2-0: segna subito Ragatzu, che si fa anche male nella circostanza e viene sostituito, raddoppia D'Agostino per sigillare il +9 in classifica. Nella ripresa, coi sarrabesi in dieci per il rosso a Cannas, protagonisti i portieri: Toro para il suo quarto rigore consecutivo opponendosi a Caboni, Galasso è super su Mboup a dieci minuti dalla fine evitando che gli ospiti riaprano il match. Sempre sabato il derby del capoluogo va al CUS, 1-0 sull'Atletico Cagliari. Bene anche l'Idolo, ora quarto dopo il 2-0 al Terralba, e il Lanusei che ne rifila tre (a zero) all'Arbus in trasferta, così come il Selargius che supera 1-0 il Tortolì pur dovendo giocare in dieci per l'espulsione del proprio portiere Pilotto. Pareggi che non spostano molto in Gonnos-Verde Isola, Pirri-Orrolese e Villamassargia-Arborea.

Girone B. La Nuorese capolista torna a correre dopo la prima sconfitta in campionato, battendo 1-4 il Tuttavista Galtellì. Mantengono però il passo le inseguitrici dei verdazzurri, che non guadagnano punti su nessuna dalla seconda alla quarta posizione. Vincono il Macomer, secondo a -2 dopo lo 0-3 a Stintino, e l'Usinese terza a -3 grazie al 3-1 sul Fonni, idem la Macomerese quarta a -5 a seguito del 2-1 sul Siniscola. Saranno loro a giocarsi le posizioni per la promozione diretta e la zona playoff. In coda l'Abbasanta prosegue la sua risalita: senza vittorie nelle prime dodici giornate, da quando si è sbloccato ha iniziato a correre e battendo 1-3 la Lanteri Sassari è ora a -1 da Fonni, Luogosanto (0-2 col Coghinas) e Porto Torres (battuto 3-1 a Ovodda). Le altre: Santa Giusta-Posada 1-1, Sennori-Bonorva 1-2.

© Riproduzione riservata