Impegni non facili domani (ore 15) per le due capoliste del girone B della Promozione. Al comando della classifica la coppia formata da Coghinas e Buddusò con appena un punto di vantaggio sull’Usinese . Il Coghinas gioca in trasferta a Bono che cerca il successo per guadagnarsi un posto nei play off. Gioca in casa il Buddusò contro la Lanteri Sassari. I sassaresi, con alle spalle tre sconfitte di fila, sono ora a rischio playout.

L'Usinese terza in classifica ospita lo Stintino. In programma anche Bonorva-Arzachena, Macomerese- Luogosanto, Siniscola-Bosa, Tuttavista-Abbasanta e Sennori-Ovodda.

