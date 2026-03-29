Promozione, girone B: vittorie nette per Bonorva e LuogosantoIn coda successi per Campanedda, Castelsardo, Li Punti e Ghilarza
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Si è completata la giornata del girone B di Promozione, dopo l’anticipo di ieri che ha visto la capolista Alghero imporsi con un netto 3-0 sul campo dell’Usinese, confermando ancora una volta la propria superiorità nel campionato.
Tra i risultati odierni spicca il rotondo successo del Bonorva, che travolge il Coghinas Calcio con un perentorio 4-0, consolidando il secondo posto in classifica. Vittoria larga anche per il Luogosanto, protagonista di un 6-0 senza appello contro il Tuttavista Galtellì, risultato che rilancia le ambizioni della squadra che aggancia Usinese e Coghinas in quarta posizione.
Successi di misura invece per Campanedda (2-1 sulla Macomerese), Castelsardo (1-0 contro il Bosa) e Ghilarza, che supera 1-0 il Thiesi. Importante anche il colpo esterno del Li Punti, che passa sul campo del San Giorgio Perfugas per 1-0.
Pareggi nelle sfide Arzachena–Ozierese 1926 (2-2) e Atletico Bono–Stintino (1-1).