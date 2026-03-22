Promozione, girone B: nelle parti alte vincono Bonorva, Arzachena e ThiesiIn coda successi preziosi per Li Punti e Stintino
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Dopo la netta vittoria di ieri (4-1) sul Luogosanto, che è valsa la promozione aritmetica in Eccellenza con cinque giornate d’anticipo, l’Alghero osserva da lontano una 29esima giornata che tiene aperti tutti gli altri verdetti nel girone B di Promozione.
Il Bonorva espugna (1-4) il campo del Bosa, consolidando il secondo posto. L’Ozierese, terza, fermata sull’1-1 dal San Giorgio Perfugas, è ora a nove punti dai biancorossi. Rallenta anche l’Usinese, sconfitta 2-1 dal Thiesi. Non ne approfitta il Coghinas, sconfitto (0-1) in casa dall’Arzachena.
Il Castelsardo passa di misura (1-0) sul campo della Macomerese e si allontana dalla zona calda. Vittoria importante anche pure per il Campanedda, che supera 3-1 il Tuttavista Galtellì, oramai ad un passo dalla retrocessione.
In chiave salvezza pesano i successi negli scontri diretti dello Stintino (1-0 sul Ghilarza) e del Li Punti (3-2 sull’Atletico Bono), che tengono vive le speranze nelle zone basse della classifica.