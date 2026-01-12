Il CUS Cagliari fa 13 (vittorie in altrettante gare) e continua a guidare incontrastata la classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Alle spalle il CMB Porto Torrese mantiene invariata la distanza dalla vetta.

La testa. Gli universitari si impongono sul parquet della Ferrini Quartu per 53-82. Vantaggio in doppia cifra sin dal primo quarto (8-21 al 10’), consolidato poi nella seconda frazione con il 29-42 del 20’. Nel terzo quarto il CUS Cagliari mette nuovamente il piede sull’acceleratore e allunga il margine di vantaggio, fino a +29 (37-66). Divario che rimarrà poi invariato nell’ultimo quarto. Migliori realizzatori della gara sono Casula e Cesaraccio, del CUS, con 12 punti. Vince anche il CMB Porto Torres che tra le mura di casa batte l’ostica SAP Alghero per 76-72. Per i turritani è l’undicesima vittoria stagionale, che vale il -4 dalla vetta.

Coppia di terze. Prende il largo dal centro della classifica la coppia Genneruxi-Elmas, ora in terza posizione. Entrambe vincono (il Genneruxi in uno scontro diretto) e si portano a quota 20 punti. Il Genneruxi batte tra le mura di casa l’Atletico Cagliari per 73-65. Partita equilibrata, con le due formazioni che si alternano alla guida del punteggio (16-20 al 10’, 34-33 al 20’ e 52-54 al 30’) prima del rush finale in favore del quintetto allenato da Gianluca Susini. Top scorer della sfida è Cau, dell’Atletico Cagliari, con 23 punti. Elmas, invece, espugna il parquet di Assemini per 64-71. Anche in questo caso partita equilibrata, in particolare nei primi 20’ (16-15 al 10’ e 35 pari al 20’). Nel terzo quarto gli ospiti si portano avanti e chiudono il parziale sul +5 (50-55 al 30’). Vantaggio che rimane simile negli ultimi 10’, con la formazione guidata da Giancarlo Bogo che chiude sul +7. Per Elmas, da segnalare i 20 punti di Simbula.

Le altre. Chiudono il programma delle partite le vittorie di CUS Sassari e San Sperate. I primi si impongono per 81-72 contro la Santa Croce Olbia. Ospiti meglio in avvio (17-25 al 10’). La reazione dei padroni di casa arriva nel secondo quarto, chiuso con il vantaggio CUS sul 41-38. Progressione che prosegue anche al rientro dal riposo lungo, fino al +15 del 30’ (68-53). Negli ultimi 10’ i padroni di casa gestiscono e chiudono sul +9 finale. Miglior realizzatore della gara è Lizzeri, del CUS, con 26 punti. Il San Sperate, invece, espugna il parquet del Mogoro per 60-73. Ospiti avanti già nel primo quarto (12-19 al 10’). Margine che si riduce prima dell’intervallo (32-35 al 20’) e rimane quasi inalterato nel terzo quarto (44-48 al 30’). Nel finale gli uomini di Jean Patrick Sorrentino gestiscono bene la gara e chiudono sul +13. Tra gli ospiti, da segnalare i 31 punti firmati da Passa.

