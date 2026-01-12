L’attesa cresce, il fischio d’inizio si avvicina e, puntuale, arriva anche il lato oscuro del grande calcio.

Cagliari–Juventus, in programma sabato alle 20.45 all’Unipol Domus, non accende soltanto la passione dei tifosi rossoblù e bianconeri, ma anche il mercato parallelo dei biglietti, che sul web sta vivendo giorni di vera e propria febbre speculativa.

Sui social network, in particolare nella pagina Facebook “Vendo, compro e regalo biglietti del Cagliari) e sui siti non ufficiali si moltiplicano gli annunci di rivendita, con prezzi che fanno sobbalzare più di un appassionato.

C’è chi chiede 200 euro per due tagliandi nei Distinti laterali Nord, chi ne vuole 75 per un posto in Curva Nord, e chi rilancia ancora più in alto. Un’offerta ampia, variegata, ma accomunata da un denominatore comune: cifre ben lontane dal prezzo originale.

Un copione già visto, non solo nel calcio ma anche in occasione di concerti e grandi eventi. Dove c’è un appuntamento atteso, c’è sempre qualcuno pronto a fare il “furbo”, acquistando biglietti per poi rimetterli in circolo a prezzo maggiorato, facendo leva sulla passione dei tifosi e sull’ansia di non restare fuori dallo stadio.

Il rischio, però, non è soltanto quello di pagare troppo. Dietro molte di queste inserzioni si nascondono truffe vere e proprie: biglietti falsi, duplicati o mai consegnati dopo il pagamento.

